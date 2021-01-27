Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Erzincan 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı
27.01.2021 15:27
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Erzincan 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katılması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzincan'daki partilileri selamlaması ANKARA - Cumhurbaşkanı...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Erzincan 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katılması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzincan'daki partilileri selamlaması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzincan 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı.
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