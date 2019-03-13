Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunun Hesabını Uluslararası Camiada Soracağız. Herkes Sussa da Biz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunun Hesabını Uluslararası Camiada Soracağız. Herkes Sussa da Biz...

2 saat önce

IHAAW141452-SIY/13-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunun hesabını uluslararası camiada soracağız. Herkes sussa da biz susmayacağız." 13.03.2019 14: 14: 52 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW141452-SIY/13-03-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunun hesabını uluslararası camiada soracağız. Herkes sussa da biz susmayacağız." 13.03.2019 14: 14: 52 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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