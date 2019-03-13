Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunun Hesabını Uluslararası Camiada Soracağız. Herkes Sussa da Biz...
2 saat önce
IHAAW141452-SIY/13-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunun hesabını uluslararası camiada soracağız. Herkes sussa da biz susmayacağız." 13.03.2019 14: 14: 52 TSI NNNN.
IHAAW141452-SIY/13-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bunun hesabını uluslararası camiada soracağız. Herkes sussa da biz susmayacağız." 13.03.2019 14: 14: 52 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:20 Kaynak: İHA
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