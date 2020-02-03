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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada biz şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada biz şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada biz şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz."
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