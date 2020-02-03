Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada biz şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Burada biz şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada biz şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada biz şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada biz şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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