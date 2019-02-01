Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada Depremle İlgili Bir Sıkıntı Var. Bütün Mesele Gönüllülük Esasına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada Depremle İlgili Bir Sıkıntı Var. Bütün Mesele Gönüllülük Esasına...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada depremle ilgili bir sıkıntı var. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada depremle ilgili bir sıkıntı var. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde, söz konusu değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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