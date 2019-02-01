Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada Depremle İlgili Bir Sıkıntı Var. Bütün Mesele Gönüllülük Esasına...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada depremle ilgili bir sıkıntı var. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Burada depremle ilgili bir sıkıntı var. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde, söz konusu değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:32 Kaynak: AA
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