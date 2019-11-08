Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. Bu...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. Bu işin bir boyutu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. Bu işin bir boyutu. İkinci olarak, diğer ülkeler buradan çıkmadıktan sonra biz buradan çıkmayız" dedi. - ANKARA
Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4 Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz