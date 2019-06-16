Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize,...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, tüccarlarımıza, üretecilerimize sesleniyorum: Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, tüccarlarımıza, üretecilerimize sesleniyorum: Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin. Elinizdeki tüm imkanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata yöneltin."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:08 Kaynak: AA
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