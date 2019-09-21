Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burasını (TEKNOFEST) gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burasını (TEKNOFEST) gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burasını (TEKNOFEST) gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum."
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