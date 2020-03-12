Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'a geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'a geliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'a geliyor

6 saat önce

Burdur'da 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri ile Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'a geliyor, System.String[]

Burdur'da 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri ile Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.


Mehmet Akif Ersoy'un adını ve onun düşünce iklimini yaşatmak ve yüceltmek amacıyla düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri" töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ile 13 Mart Cuma günü sahiplerini bulacak. Ödüller, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sanatta Başarı ile Türk İslam Kültürüne Hizmetin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy Özel Ödülleri olmak üzere 5 kategoride verilecek.


Birincisi 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Burdur'da, ikincisi 2017 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta'nın katılımlarıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilmişti.


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Eğitimi ve Sporcu Kamp Merkezinin açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. - BURDUR

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, Cumhurbaşkanı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri
17:02 İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
17:02 Halkın dilinden İstiklal Marşı
17:02 Muş'ta "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması
17:02 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
17:02 Adıyaman'da 5 bin 47 paket kaçak sigara ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:07:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]