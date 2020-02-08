Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara top dağıtması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara top dağıtması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek, Atletizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:53 Kaynak: AA
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