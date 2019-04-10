Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile Görüşecek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek Burkina Faso Cumhurbas¸kanı Roch Marc Chrıstıan Kabore ile yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:37 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye
'yi ziyaret edecek Burkina
Faso Cumhurbas¸kanı Roch Marc Chrıstıan Kabore ile yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Burkı·na Faso Cumhurbas¸kanı Roch Marc Chrıstıan Kabore'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamaya göre, Kabore, 9-11 Nisan tarihleri arasını kapsayacak Türkiye ziyaretinde yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Burkina Faso'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olan programda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Açıklamada, "G5 Sahil Do¨nem Bas¸kanı Burkina Faso'yla gu¨ncel, bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulması da o¨ngo¨ru¨lmektedir" denildi.
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