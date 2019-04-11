Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'yi Törenle Karşıladı
23 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:39 Kaynak: AA
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