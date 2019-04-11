Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'yi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'yi Törenle Karşıladı

23 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:39 Kaynak: AA
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