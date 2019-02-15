Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting için Bursa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting için Bursa'ya geldi.



İstanbul Kısıklı'dan çıkan ve Erdoğan'ı taşıyan helikopter saat 13.08'de Merinos Stadyumu'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma namazını Ulucami'de kılacağı ve ardından 14.30'da Gökdere'deki miting alanına geçeceği öğrenildi.



Eski Stadyum, Altıparmak, Ulucami, Heykel ve miting güzergahında polislerin olağanüstü güvenlik tedbiri alması dikkat çekti - BURSA

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