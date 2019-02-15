Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.



Gökdere Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne geçti.



Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette yetkililerden müze hakkında bilgi aldı.

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