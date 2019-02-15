Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Gökdere Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne geçti.

Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette yetkililerden müze hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:41 Kaynak: AA

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