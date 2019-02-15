Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

15 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan, Canbolat'tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:17 Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, Güncel
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