Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı kabul etti.



Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan, Canbolat'tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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