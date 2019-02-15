Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
15 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan, Canbolat'tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:17 Kaynak: AA
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