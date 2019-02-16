Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'dan ayrıldıBURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 19.00 itibariyle Bursa'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'dan ayrıldı



BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 19.00 itibariyle Bursa'dan ayrıldı.

Öğle saatlerinde Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Ulucami'de kıldı. Daha sonra Gökdere'deki miting alanında binlerce Bursalıya hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni hizmete açtı.

Akşam saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan brifing aldı. Erdoğan daha sonra 19.00 sıralarında Merinos'tan helikopterle İstanbul'a hareket etti.

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