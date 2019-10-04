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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Çarşamba günü Bursa'ya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Çarşamba günü Bursa'ya gelecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da 7-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan '42. MODEF EXPO' fuarının açılışına katılacak. - BURSA

Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba, Bursa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:15 Kaynak: İHA
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