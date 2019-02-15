Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya Helikopterle Hareket Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya Helikopterle Hareket Etti

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'dan helikopterle Bursa'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya Helikopterle Hareket Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'dan helikopterle Bursa'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya hareket etti. Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun yanında bulunan helikopter pistinde kendisini bekleyen helikoptere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Alinur Aktaş'la birlikte bindiği görüldü. Helikopterin hareketi öncesi ve kalkışı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:12 Kaynak: İHA

Üsküdar, Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Güncel
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