Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı Gencin İsteğini Geri Çevirmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı Gencin İsteğini Geri Çevirmedi

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı gencin isteğini geri çevirmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yayına gelen gencin lösemi hastası annesine cep telefonuyla video mesaj yolladıBURSA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kılmak için gittiği Ulu Cami'de, lösemi hastası olan annesi için dua isteyen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı Gencin İsteğini Geri Çevirmedi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı gencin isteğini geri çevirmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yayına gelen gencin lösemi hastası annesine cep telefonuyla video mesaj yolladı

BURSA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kılmak için gittiği Ulu Cami'de, lösemi hastası olan annesi için dua isteyen gencin talebini geri çevirmedi. Erdoğan gencin telefonundan lösemi hastası anneye video mesaj gönderip geçmiş olsun dileklerinde bulunup dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitingi öncesi Cuma namazını tarihi Ulucami'de kıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, Samet Demirci adlı bir gencin, uzun süredir tedavi gören lösemi hastası Meral Demirci ismindeki annesi için dua isteğini geri çevirmedi.
Erdoğan, "Meral Hanım, şu anda Ulu Cami'den dualarımızla yanındayız. Allah sağlık sıhhat afiyetler versin inşallah. Sen de bizi dualarında unutma. Hastaların duası kabuldür biliyorsun" ifadelerini kullandı. Samet Demirci, o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek annesine gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesini Boğarak Öldüren Cani Evlada Müebbet Hapis Cezası Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor

Cami İmamının Verdiği Vaazı Kesip Erdoğan'ı Karşılaması Sosyal Medyada Olay Oldu Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:51:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı Gencin İsteğini Geri Çevirmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]