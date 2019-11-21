Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisi Bikebako'yu kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisi Bikebako'yu kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisi Bikebako'yu kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisi Bikebako'yu kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Bikebako, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Bikebako'nun oğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Burundi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:45 Kaynak: İHA
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