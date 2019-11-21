Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti
Son Dakika Politika - Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti

6 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Bikebako, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Bikebako'nun oğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı, Burundi, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:12 Kaynak: İHA
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