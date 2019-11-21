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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti
6 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:12 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Bikebako, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Bikebako'nun oğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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