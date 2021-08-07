Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Japonya 'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli boksörümüz ile görüştü. - ANKARA

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