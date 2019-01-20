Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün Adaylarda Güvenlik Soruşturmalarını Tepeden Tırnağa Hepsini İnceledik"

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Zeybekci ile Safiye Teyze Arasındaki Sohbetin Görüntüleri, İlgi Gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!