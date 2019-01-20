Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün Adaylarda Güvenlik Soruşturmalarını Tepeden Tırnağa Hepsini İnceledik"
1 saat önce
- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesi ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı öncesinde...
- AK Parti Ordu
Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın vatandaşlara hitap etmesi ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı öncesinde salon dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:09 Kaynak: AA
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