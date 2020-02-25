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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız."
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız." - ANKARA
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