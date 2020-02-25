Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
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