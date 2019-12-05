Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza attık. Tabi şehitlerimiz de var. Ama böyle bir mücadelenin sebep-netice ilişkisinde bu şehitler olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza attık. Tabi şehitlerimiz de var. Ama böyle bir mücadelenin sebep-netice ilişkisinde bu şehitler olacaktır" dedi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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