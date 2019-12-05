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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza attık. Tabi şehitlerimiz de var. Ama böyle bir mücadelenin sebep-netice ilişkisinde bu şehitler olacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza attık. Tabi şehitlerimiz de var. Ama böyle bir mücadelenin sebep-netice ilişkisinde bu şehitler olacaktır" dedi. - LONDRA
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