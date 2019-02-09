Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün Çalışmalardan Sonra Kararlı Bir Şekilde Adım Atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün Çalışmalardan Sonra Kararlı Bir Şekilde Adım Atacağız"

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Bütün çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adım atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Bütün çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adım atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Kartal'da çöken binanın olduğu alanda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Hastaneye oradan da cenaze törenine geçeceğiz. Buradan almamız gereken birçok ders var. Gerek başsavcımız, bilirkişi heyetimiz, bakan arkadaşlarımız hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Değerlendirme yapıp adımları atacağız. Bütün çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adım atacağız" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:07 Kaynak: İHA

Kartal, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:32:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün Çalışmalardan Sonra Kararlı Bir Şekilde Adım Atacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]