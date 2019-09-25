Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Azad Keşmir) önemli görevler düşüyor.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Azad Keşmir) önemli görevler düşüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Azad Keşmir) önemli görevler düşüyor. Hem devletlerarası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir."
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