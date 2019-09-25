Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Azad Keşmir) önemli görevler düşüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Azad Keşmir) önemli görevler düşüyor.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Azad Keşmir) önemli görevler düşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Azad Keşmir) önemli görevler düşüyor. Hem devletlerarası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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