CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜTÜN MESELE DOST KAZANMAK, DÜŞMAN DEĞİL(1) - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜTÜN MESELE DOST KAZANMAK, DÜŞMAN DEĞİL(1)

24.07.2022 20:00
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜTÜN MESELE DOST KAZANMAK, DÜŞMAN DEĞİL(1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün mesele dost kazanmak, düşman değil. Biz de bunu hamdolsun şu ana kadar başardık, başarıyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün mesele dost kazanmak, düşman değil. Biz de bunu hamdolsun şu ana kadar başardık, başarıyoruz. Bize güvenen dost, kardeş toplumları ve ülkeleri zor zamanlarında hep yanlarında olarak hayal kırıklığına uğratmadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Başakşehir'de bulunan üniversite yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Bütün mesele dost kazanmak, düşman değil. Biz de bunu hamdolsun şu ana kadar başardık, başarıyoruz. Bize güvenen dost, kardeş toplumları ve ülkeleri zor zamanlarında hep yanlarında olarak hayal kırıklığına uğratmadık. Türkiye'ye karşı sistematik husumet politikası izleyen herkesi tutumunu gözden geçirmeye ve uzlaşma yolları aramaya mecbur bıraktık. Siyasi, ekonomik ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeden bölgesel ve küresel ilişkilerimizi koruyabileceğimizi herkese gösterdik. İşte göreve geldiğimizde yirmi yıl önceyi söylüyorum. Bizim savunma sanayinde sadece bize ait olan yüzde 20'yidi. Ama şu anda savunma sanayinde ürettiğimiz hamdolsun yüzde 80'ne ulaştı. Yüzde 20'den yüzde 80'ne. ve bütün bunlarla beraber artık savunma sanayinde kendi ürünlerimiz ortada. Kendi ürünlerimizi biz kendimiz üretirken bu tabi birilerine de ciddi manada Türkiye'ye şöyle göz kırparken 'dikkatli olun' demeyi getiriyor. ve bunları yaparken yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan ekonomi politikamız küresel tehditler karşısında en önemli koruma kalkanımız haline dönüştü. Pek çok ülkenin resesyona ve buna bağlı krizlere sürüklenme korkusu yaşadığı bir dönemde biz ekonomimizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜTÜN MESELE DOST KAZANMAK, DÜŞMAN DEĞİL(1) - Son Dakika
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