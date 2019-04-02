Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Miraç Kandili
dolayısıyla Büyük Çamlıca
Camisi'ne geldi.
Akşam saatlerinde camiye gelen Erdoğan, yatsı namazını burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.
Erdoğan, daha sonra vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
Bu arada, kandil dolayısıyla vatandaşlar camiye yoğun ilgi gösterdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:53 Kaynak: AA
Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti
ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi
İmamoğlu, Erdoğan ve Bahçeli'ye Çağrıda Bulundu: İnisiyatif Almaya Davet Ediyorum
CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu