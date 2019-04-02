Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde - İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde - İstanbul

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.

Akşam saatlerinde camiye gelen Erdoğan, yatsı namazını burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.

Erdoğan, daha sonra vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Bu arada, kandil dolayısıyla vatandaşlar camiye yoğun ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:12 Kaynak: AA

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