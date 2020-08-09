Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda son 18 yılda sıfırdan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda son 18 yılda sıfırdan Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik."

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:37

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil