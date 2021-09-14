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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür

14.09.2021 14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Biz millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı işçilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İşçilere hitap eden Erdoğan, hayata İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nde işçi olarak başladığını belirterek, "Daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her kademesinde bulunmuş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamlarına gelmiş bir kardeşinizim. Emeği ile, alın teri ile, beden gücü ile çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde evine helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın ne kadar önemli olduğunun da gayet önemle farkındayız" diye konuştu.

'TERCİHİMİZİ ÇALIŞANLARIN KARŞILIĞINI VERME İSTİKAMETİNDE KULLANDIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlığı görevinden, sorumluluğunu üstlendiği her yerde ve her makamda çalışanların haklarının teslimi için gayret gösterdiklerini belirterek, "Gerektiğinde bütçe imkanlarını zorlama, gerektiğinde başka kalemlerden fedakarlık yapma pahasına tercihimizi hep çalışanların emeklerinin karşılığını verme istikametinde kullandık. Tabii ki sonuçta imkan-mümkün arasında bir denge kurmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bununla birlikte ülkemizin potansiyeline, milletimizin çalışkanlığına ve üretkenliğine güvenerek çıtayı sürekli daha yükseğe çıkarıyoruz. Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9,5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de katbekat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız. Milli gelirimiz, Türk Lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir. Aynı fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkündür. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır. Bugüne kadar yaptığımız tüm toplu sözleşme görüşmelerinde hep çalışanlarımızın gelirlerini ve refahlarını yükseltecek formüller üzerinde durduk" dedi.'HEDEFİMİZE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ'Kamu işçilerinin ücretlerindeki artışların özel sektörü de benzer yönde hareket etmeye yönelttiği için burada çıkan rakamların kısa sürede tüm çalışanlara etkili olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle insanımızın hayat kalitesini, gelirlerini yükselterek de refah seviyesini artırmak için mücadele ettik. Milletimizle birlikte ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimizde Türkiye'yi her alanda olduğu gibi çalışanlarımızın gelir seviyeleri konusunda da en üst sıralara çıkarmayı planladık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, salgın musibeti ve afetler sebebiyle biraz gecikme yaşamış olsak da bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Son dönemde sanayi üretiminde, ihracatta, istihdamda, ihracatta, büyümede hızlı bir yükselişle salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık" ifadelerini kullandı.'MAKRO EKONOMİDE DENGELER YERİNE OTURMAYA BAŞLADI'Turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe süratli bir toparlanma yaşandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor. Tüm bu olumlu gelişmeler sayesinde, hem işçilerimizin hem memurlarımızın toplu sözleşmelerinde oldukça tatminkar artışlar yapmaya özellikle kavuşma imkanı sağlandı" dedi.'HER BİR VATANDAŞIMIZIN REFAH SEVİYESİ ARTACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay imzalanan toplu sözleşme ile 700 bin kamu işçisinin ücretlerinde çok ciddi iyileştirmeler yaptıklarını, kamu çalışanları ve emeklilerin ücretlerinde de önemli artışlara gittiklerini söyleyerek, "Eğer bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının faydalanmasını temin etmeyeceksek bunca gayrete, bunca mücadeleye, bunca kavgaya ne gerek var? 'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz' derken bunu sadece şu veya bu kesim için değil işçisinden memuruna, esnafından emeklisine herkes için söylüyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Biz millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz. Ülkemizin siyasetten ekonomiye, savunmadan alt yapıya her alanda kat ettiği mesafeyi görenlerin panikleri doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah hem asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz hem de aydınlık geleceğimize güvenle baktığımız bir dönemin eşiğindeyiz. Sembolü 2023 hedeflerimiz olan bu sürece istikrar ve güven iklimini koruyarak devam ettirdiğimizde evlatlarımıza hepinizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

- Ankara

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür - Son Dakika
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