Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçilerini kabul etti. 6 büyükelçi aynı törende birlikte güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende; Esvatini Büyükelçisi Sibusisiwe Mngomezulu, Mozambik Büyükelçisi Cesar Francisco de Gouveia Junior, Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, Nepal Büyükelçisi Sewa Lamsal, Togo Büyükelçisi Komi Bayadze Dagoh ve Myanmar Büyükelçisi Myint Lwin aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Myanmar Büyükelçisi Lwin, yöresel kıyafetiyle dikkat çekerken, tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerle fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.


Mozambik, Nepal, Togo, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:02 Kaynak: DHA
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