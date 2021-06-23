Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükkılıç'ın da olduğu 40 belediye başkanı ile görüştü - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de AK Partili 40 belediye başkanına yönelik düzenlenen toplantıya katılarak, görüşlerini aktardı. Toplantıda, Başkan Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Kayseri'de yaptığı toplantıda görüşülen konular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Başkan Büyükkılıç'ın da bulunduğu AK Partili 40 Belediye Başkanı başkent Ankara'da ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilecek toplantı öncesinde Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya gelip, şehirler ve belediye hizmetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da yer aldığı 15 büyükşehir, 25 il belediye başkanı olmak üzere 40 belediye başkanını, Beştepe'de kabul etti.

ERDOĞAN'DAN TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıya katılan belediye başkanlarını şehirlere ve ülkeye yaptıkları hizmetler için ayrı ayrı tebrik ederken, AK Partili belediye başkanlarına "Sizlerden 2019 yılında açıkladığımız 11 maddeye bağlı kalmanızı istiyorum. Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin de sonucunu etkileyecektir" dedi.

Konuşmasında 'Saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmayın' diyen Erdoğan, "AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı, çarşıdan-pazardan ayağını kesmemeli. Halkımızla bir defa kapı dışından değil, kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Bunu geliştirerek gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından sözü belediye başkanlarına bıraktı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da toplantıda görüşlerini aktardı. Ayrıca, Kayseri'de düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda görüşülen konular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirirken, Erdoğan'ın Kayserililere selamlarını iletti. - KAYSERİ