Cumhurbaşkanı Erdoğan - Büyükşehir Adayının Açıklanması ve Toplu Fotoğraf Çekimi
52 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan adaylarını tanıtması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:21 Kaynak: AA
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