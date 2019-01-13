Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Büyükşehir Adayının Açıklanması ve Toplu Fotoğraf Çekimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Büyükşehir Adayının Açıklanması ve Toplu Fotoğraf Çekimi

52 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan adaylarını tanıtması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Büyükşehir Adayının Açıklanması ve Toplu Fotoğraf Çekimi, System.String[]
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan adaylarını tanıtması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:21 Kaynak: AA

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