Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Anı Defterini İmzaladı
13 dakika önce
Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin belediye başkan adaylarını tanıtmak üzere Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı, Manisa Büyükşehir Belediyesinin anı defterini de imzaladı.
Manisa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e başarılar diledi.
Yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'ya gelerek Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin Belediye Başkan adaylarını tanıttı. Aday tanıtımı öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı buldu. Görüşme sırasında Başkan Ergün'e porselen tabak hediye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günün anısına anı defterini de imzaladı. Manisa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anı defterindeki yazısında şu ifadelere yer verdi: Manisa'da bulunmaktan ve Manisalı kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Sayın Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına başarılar dilerim.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:54 Kaynak: Bültenler
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