Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını kabul ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını kabul ediyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını kabul ediyor

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:07 Kaynak: İHA
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