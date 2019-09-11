Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını kabul ediyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:07 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını kabul ediyor
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplandı 30 başkandan 29'u Beştepe'deydi! Sadece Lütfü Savaş katılamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için talimatı verdi