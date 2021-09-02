Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu

02.09.2021 10:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Mezuniyet Törenine katıldı. Burada büyüme rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Sadece baz etkisiyle açıklanamayacak bu büyüme verisi, Türkiye'nin bir üretim ekonomisi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Terör örgütlerine karşı sınırlarda ve sınırların hemen ötesinde tarihin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmekle kalmadıklarını belirten Erdoğan, "Aynı zamanda Karabağ'da 30 yıldır süren işgalin sonuçlandırılmasından, Libya'da darbecilere karşı yürütülen meşruiyet mücadelesine kadar kardeşlerimizle beraber birçok başarıya da imza attık." dedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlamaya yönelik hamleleri kararlı duruşla boşa çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, insanlık tarihinin en büyük sağlık krizlerinden biri olan koronavirüs salgını sürecinde gerek sağlık hizmetlerinin kalitesi, gerekse küresel ölçekte sergilenen dayanışma ile milyarlarca insanın takdirinin kazanıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu

"TÜRKİYE, DÜNYADA EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ EKONOMİ OLDU"

Tarihiyle, değerleriyle, vakarıyla, mazlum ve mağdurlara kucak açmasıyla Türkiye'nin büyük bir millet ve devlet olduğunun tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Salgının etkilerinin en ağır hissedildiği 2020 yılını yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla kapatan Türk ekonomisi büyüme trendini sürdürüyor. İşte bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 7,2'lik büyüme oranıyla geçen sene yakaladığımız ivmeyi devam ettirmiştik. Şimdi az önce söyledim, yine söylüyorum, bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı ise Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Sadece baz etkisiyle açıklanamayacak bu büyüme verisi, Türkiye'nin bir üretim ekonomisi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 41 artarak, bu denli güçlü bir büyümenin gelişini önden haber vermiştir. Sanayi üretimimizin aylık olarak son 14 ayda 13 defa artmış olmasına özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. İhracatımız ise ikinci çeyrekte yüzde 70 artarak, 55 milyar dolarla tarihimizin en yüksek çeyreklik performansını elde etti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ikinci çeyrekte yüzde 74,9'dan yüzde 84,5'e yükseldi. Son 12 aylık ihracatımız tarihimizde ilk kez 200 milyar doları aştı. İhracattaki bu başarımızın da etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam, salgın öncesi dönemi de geçerek son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 29 milyonu aştı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu

"174 BİN KİŞİYE İLAVE İŞ İMKANI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, firmaların çoğunun yurt dışından aldıkları siparişleri yetiştirememekten, çalışacak ara eleman bulamamaktan şikayet ettiğini söyledi. Yatırım talebinin her geçen gün arttığına, özellikle arazi tahsisi konusunda talepleri karşılamakta zorlandıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu yılın ilk 7 ayında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri, yüzde 30'a yakın artarak, 6 bin 800'ü geçti. Bu yatırımların tamamı gerçekleştiğinde ise 174 bin kişiye ilave iş imkanı sağlamasını öngörüyoruz. Ekonomimizdeki bu olumlu gidişat 2021 yılının tamamını güçlü bir büyüme oranıyla kapatacağımıza işaret ediyor. Bir dönem Türk ekonomisi hakkında karamsarlık pompalayan uluslararası kuruluşlar, büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. Vakit yatırım, üretim, ihracat ve istihdam için daha iştahlı davranma vaktidir. Her zaman bulamayacağımız çok ciddi bir fırsatla karşı karşıyayız. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi yatırımın, üretimin ve ihracatın merkezi haline getirmekte kararlıyız. Bunun için başkaları ne yaparsa yapsın, ne derse desin biz sadece işimize bakıyor ve hedeflerimize odaklanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu

"RABİAMIZA SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM"

Türkiye'yi önce 2023 hedefleri ardından da 2053 ve 2071 vizyonlarıyla buluşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu süreçte sizden beklentimiz, bağrından çıktığınız bu necip milletin değerleri ve hassasiyetleri ışığında görevinizi en iyi şekilde yapmanızdır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizde edindiğiniz bilgi, birikim, tecrübe ve kabiliyetler, devletimize ve milletimize hizmet mücadelenizde inşallah sizlerin en büyük rehberi ve yardımcısı olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu

Yahya Kemal'e ait "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın." dizelerini okuyan Erdoğan, "Sizlerden tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye ifade ettiğimiz Rabiamıza sahip çıkmanızı istiyorum. Bu toprakları bize emanet eden Türk kahramanlar gibi gerektiğinde canınız pahasına ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbim sizleri her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, görünür ve görünmez musibetten muhafaza buyursun. Akademinin tüm hocalarını, komutanlarını mezunlarımızın kıymetli velilerini gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu

TÖRENDEN NOTLAR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut'un konuşmasının ardından akademiden mezun olan subay ve astsubaylardan dönem birincileri tarafından yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren subay ve astsubay dönem birincilerine diplomalarını verdi. Dereceye giren diğer subay ve astsubaylara diplomalarını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin verdi.

Ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Bayrak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Jandarma Merasim Bölük Komutanlığınca tüfekli hareketler gösterisi sunuldu.

Törende, mehteran birliği gösterisi, kuleden iniş gösterisi ve helikopterle üzüm salkımı geçişi gösterileri icra edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın askerlerin yanında yaptığı duanın ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı 11:07 Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak 10:55 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! 10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
11:08 Düşüle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Cristiano Ronaldo, rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı
11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor
10:54 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
10:49 Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi
10:38 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
10:30 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım
10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler
10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:09
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor         
11:03
Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi         
10:49
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler         
09:38
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti         
21:13
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 11:18:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement