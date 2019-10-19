Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye getirdik.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:49 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çabalarımız neticesinde, Türkiye- Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye getirdik."
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