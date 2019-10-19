Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çabalarımız neticesinde, Türkiye- Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye getirdik."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:49 Kaynak: AA
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