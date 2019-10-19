Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çabalarımız neticesinde, Türkiye- Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye getirdik."

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Türkiye, ABD ile yapılan mutabakata uymasına rağmen teröristler taciz ateşine devam ediyor