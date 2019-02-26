Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanını Ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, 26-28 Şubat 2019 tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, 26-28 Şubat 2019 tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirecekler, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alacak. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi

Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi

Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi