Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çad'la ve Afrika Ülkeleriyle İşbirliğini Daha da İleriye Taşımaya...
1 saat önce
- Erdoğan-Itno ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçimler Öncesi Kritik Uyarı: Biz Tökezlersek Bayram Ederler
Mısır'dan Türkiye'ye Skandal Suçlama: Teröristleri Kucaklıyor
Son Ankete Göre, 10 HDP'liden 8'i Partisinin Aday Çıkarmadığı Yerde Muhalefete Oy Verecek