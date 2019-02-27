Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çad'la ve Afrika Ülkeleriyle İşbirliğini Daha da İleriye Taşımaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çad'la ve Afrika Ülkeleriyle İşbirliğini Daha da İleriye Taşımaya...

1 saat önce

- Erdoğan-Itno ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

- Erdoğan-Itno ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Itno, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:14 Kaynak: AA

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