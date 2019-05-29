Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un...

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun"
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:03 Kaynak: AA
İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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