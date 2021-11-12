Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleriyle ortak mücadelede de gündemimizin önemli unsurlarından biri olmalıdır. PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere terörün her türlüsü ile mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda işbirliğimizi artırmalıyız. Ayrıca İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) 8. Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

Erdoğan, "Türk konseyinin 8. Zirvesi vesilesiyle medeniyetlerin beşiği gözbebeğimizi İstanbul'umuzda sizleri misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Aile meclisimizin Kadirli Doğanım Sayın Berdimuhammedov'un da gözlemci olarak iştirakiyle ikmalinden ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Tarihi kararlara imza atacağımız zirvemizin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Türk devletleri teşkilatı olarak gözlemci üyemiz Macaristan'la birlikte salgın karşısında verdiğimiz ortak mücadelede ve değerli katkılarınızla hazırlanan Türk dünyası 2040 Vizyon belgesini uygulamaya alacağız. Bu belge ufkumuzun sadece üye ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterecek barış huzur ve refahı tüm bölgemize yayma irademizin tezahürü olacaktır. Siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi iktisadi ve ticari işbirliğimizi de müşterek adımlarla çeşitlendirmeli güçlendirmeliyiz. Toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 21 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Bu rakam dünyanın geri kalanıyla olan toplam ticaret hacmimizin sadece yine yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ediyor. Dilde fikirde amelde birlik anlayışıyla bu rakamı yüzde 10'lere taşımalıyız. Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratle artırmalıyız. Ülkelerimizi arasındaki ticaretin önündeki tarife dışı tüm engelleri kaldırmalıyız. Bu maksatla ticareti kolaylaştırma strateji belgesinin imzalanmasına özellikle önem veriyorum. Ancak kara, hava ve deniz yollarıyla birbirimize sımsıkı bir şekilde bağlanamazsak istediğimiz sonuçları elde edemeyiz. Transit geçiş belgelerini artık gündemimizden çıkarmalı, gümrük mevzuat ve uygulamalarımızı uyumlaştırmalı, geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Bu doğrultuda uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını bir an önce imzalamalıyız. Böylelikle hazar geçişli uluslararası doğu batı orta koridor başta olmak üzere aramızdaki tüm oyları bu coğrafyanın ana arterleri haline getirebiliriz. Azerbaycan - Nahçivan bağlantısı da bu anlamda hayati nitelik arz ediyor. Bölgenin transit ve lojistik merkezi olma konumundan şüphesiz hepimiz istifade edeceğiz. Malum Sayın Binali Yıldırım'ı Aksakallılar konseyine aksakallı olarak atadık. Binali beyin tecrübesi ve birikimiyle ulaştırma başta olmak üzere konseyin çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üstlendiği bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum" dedi.

"'TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI SİVİL KORUMA' MEKANİZMASI KURULMASINI TEKLİF EDİYORUZ"Erdoğan, "Zirvemizin teması, 'Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler', çevre kirliliği ve iklim değişikliyle mücadele konularında Türkiye olarak daima hassasiyet gösterdik. Paris İkilim Anlaşmasını onaylayıp yürürlüğe koyarak iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum noktasında yeni bir dönemin kapılarını açtık. Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız. Bu adımlarımız bölgemizin dijital çağda çevreye en duyarlı şekilde inkişafı için uzun soluklu bir çabanın ilk adımı olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçte şehirlerimizi, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanarak akıllı şehirlere dönüştürmeliyiz. Akıllı şehir çözümlerinin temelini veri odaklı stratejiler ve bu stratejilerin üretimi ileri düzeyde teknolojiler oluşturacaktık. Ulusal yapay zeka stratejimizi geliştirerek bu doğrultuda bir üst aşamaya çıkacak adımı attık. Stratejimizi teşkilatımıza da teşmil ederek müşterek bir saydam ve katılımcı yapay zeka portalının tesisi için çalışmaya başlayalım istiyoruz. Teşkilat olarak bu konularda ortak politikalar geliştirmeli ve dijital dönüşüme liderlik etmeliyiz. Dijital dönüşümün yol haritasını belirlemeliyiz. Bu doğrultuda tüm paydaşlarla birlikte insan odaklı ortak stratejik planlar oluşturmalı dijital dönüşümün yol haritasını belirlemeliyiz. Yeşil büyümeye yönelik ortak projelere birlikte imza atmalıyız. Akıllı şehircilik alanında işgalden azad edilen Zengilan'daki atılım Türkistan'ın, Budapeşte'deki uyulmalar, Kırgızistan ve Özbekistan'daki çalışmalar takdire şayandır. Karşı karşıya kaldığımız bir diğer hakikat ise küresel ısınmanın da etkisiyle doğal afetlerin sayısının ve yıkıcı sonuçlarının artmasıdır. Yaz aylarında yaşadığımız büyük yangınların söndürülmesinde bizimle dayanışma gösteren tüm dost ülkeler teşekkür ediyorum. Doğal afetlerle mücadele noktasında işbirliğimiz geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye olarak bu amaçla arama, kurtarma ve doğal afetler sonrası rehabilitasyon konularında ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma' mekanizması kurulmasını teklif ediyoruz" diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELECumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleriyle ortak mücadelede de gündemimizin önemli unsurlarından biri olmalıdır. PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere terörün her türlüsü ile mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda işbirliğimizi artırmalıyız. Ayrıca İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz. Teşkilatımızın uluslararası bir kuruluş olarak uluslararası bir cazibe merkezi haline dönüştüğünü memnuniyetle müşahede ediyorum. Bu kapsamda teşkilatımızın gözlemcilik statüsü ve ortaklık kurma usullerine ilişkin kararları da bugün kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KKTC'Yİ ARAMIZDA GÖRMEYİ CANI GÖNÜLDEN ARZU EDİYORUZ"Erdoğan, "Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde KKTC'yi aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum. Dönem başkanlığımızda Dünya Göçebe Oyunlarının dördüncüsüne de ev sahipliği yapacağız. İkincisini Mart ayında düzenleyeceğimiz. Antalya Diplomasi Forumu'na hepinizi şimdiden özellikle davet ediyorum. Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz. TEKNOFFEST'in önümüzdeki yıllarda diğer kardeş ülkelerde de düzenlenmesi yararlı olacaktır" dedi.

ALİYEV'E TÜRK DÜNYASI ALİ NİŞANICumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türk Dünyası Ali Nişanı'nı takdim etti. Ardından kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Sayın Aliyev, dirayetli liderliğinizle Karabağ'daki işgale 44 gün gibi kısa sürede son verilmiştir. Bu tüm Türk dünyası için büyük önem taşımaktadır. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlaması Türk dünyasının birliğini pekiştirmiştir. Karabağ zaferi bölgemizde özlemini duyduğumuz kalıcı barışa giden yolun da önünü açmıştır. Aliyev'e Türk Dünyası Ali Nişanı'nı takdim etmekten derin bahtiyarlık duyuyorum" şeklinde konuştu.

"SEVGİLİ KARDEŞİM ERDOĞAN'IN GİRİŞİMİYLE BU NİŞANA LAYIK GÖRÜLDÜM"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Bu nişanı aldığım için onur duyuyorum, aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk altında hissediyorum kendimi. Bugün bu nişanı almanın yarattığı mutluluğum ayrıca katlanıyor. Çünkü Türk Konseyi Devlet Başkanları, sevgili kardeşim Erdoğan'ın girişimiyle bu nişana layık görüldüm. Gerçekten de bu nişanın bana verilmesi Karabağ'ın kurtuluş savaşı sonrasında oldu. Türk dünyasının bu liderliğimi bu şekilde kabul ediyor olması, bu nişanın bana layık görülmesinden dolayı hem kendim adına hem de Azeri halkı adına büyük bir onur duyuyorum. Bu nişan Azeri halkına verilmiş bir nişandır çünkü İkinci Karabağ savaşında gerçekten çok önemli tavizler verdik ve çok önemli çabalar sarf ettik. Bu nişanı sevgili kardeşim Erdoğan'dan almış olmam ayrıca önemli. Savaşın başından son gününe kadar kendisinin bize gösterdiği desteği her an hissettik. Bu destek bize güç verdi, bizi teşvik etti. Sevgili kardeşim Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi" dedi.

- İstanbul