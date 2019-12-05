Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cambridge Camisi) Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Cambridge Camisi) Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cambridge Camisi) Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cambridge Camisi) Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacağını düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Cambridge Camisi) Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacağını düşünüyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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