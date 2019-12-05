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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cambridge Camisi) Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cambridge Camisi) Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacağını düşünüyorum.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Cambridge Camisi) Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacağını düşünüyorum."
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