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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
6 saat önce
NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cambridge Camisi'nin açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:40 Kaynak: DHA
–NATO Liderler Zirvesi için İngiltere
'de bulunan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, dün Cambridge
Camisi'nin açılışına katıldı.
Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. O anlar ise cemaatten kişilerce cep telefonuna kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cumhurbaşkanının Kur'an-ı Kerim tilavetinden görüntüler
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