Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu

6 saat önce

NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cambridge Camisi'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu, System.String[]
–NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cambridge Camisi'nin açılışına katıldı.

Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. O anlar ise cemaatten kişilerce cep telefonuna kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Cumhurbaşkanının Kur'an-ı Kerim tilavetinden görüntüler


Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Cambridge, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:20:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]