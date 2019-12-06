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Cumhurbaşkanı erdoğan cambridge camisi'nde kur'an-ı kerim okudu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okuduİngiltere (DHA) 'NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cambridge Camisi'nin açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:54 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
İngiltere (DHA) 'NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cambridge Camisi'nin açılışına katıldı.
Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. O anlar ise cemaatten kişilerce cep telefonuna kaydedildi.
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