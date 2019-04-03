Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'nde Kandil Programına Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'nde Kandil Programına Katıldı

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki evinden Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan, Çamlıca Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Burada vatandaşlarla beraber aynı safta namaz kılan Erdoğan, namaz sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Kandil programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla tek tek el sıkışıp kandillerini kutladı. Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan camiden ayrıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:01 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca, Kandil Dağı, Güncel
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