Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'nde Kandil Programına Katıldı
30 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Çamlıca
Camii'nde Miraç Kandili
dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, saat 20.45 sıralarında Kısıklı
'daki evinden Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan, Çamlıca Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Burada vatandaşlarla beraber aynı safta namaz kılan Erdoğan, namaz sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Kandil programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan
, vatandaşlarla tek tek el sıkışıp kandillerini kutladı. Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan camiden ayrıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:01 Kaynak: İHA
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