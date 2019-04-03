Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'nden Ayrıldı
21 dakika önce
CUMHRUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.
CUMHRUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Kısıklı
'daki evinden çıkarak Çamlıca
Camii'ne geldi.
Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan, camide Miraç Kandili
dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
saat 00.00 sıralarında camiden çıkış yaptı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:08 Kaynak: DHA
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