Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'nden Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'nden Ayrıldı

21 dakika önce

CUMHRUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'nden Ayrıldı, System.String[]
CUMHRUBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.

Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan, camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 00.00 sıralarında camiden çıkış yaptı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:08 Kaynak: DHA

Kısıklı, Çamlıca, Güncel
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