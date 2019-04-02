Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geçti

12 dakika önce

Ramazan EĞRİ - İlkay DİKİCİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geçti, System.String[]
Ramazan EĞRİ - İlkay DİKİCİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti.

Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan'ın camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyu 

-Camiden detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:11 Kaynak: DHA

Kısıklı, Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca, Güncel
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