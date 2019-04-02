Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geçti
12 dakika önce
Ramazan EĞRİ - İlkay DİKİCİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti.
Ramazan EĞRİ - İlkay DİKİCİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti.
Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan'ın camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor.
Görüntü Dökümü:
--------------
-Erdoğan'ın konvoyu
-Camiden detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:11 Kaynak: DHA
TRT Müzik Sunucusu Züleyha Ortak, Seçim Sonrası İsyan Etti: İnin Erdoğan'ın Sırtından
Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti
AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi