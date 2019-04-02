Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geçti
12 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti.
Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan'ın camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:11 Kaynak: DHA
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