Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geldi

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geld.Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.

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CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geld.

Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan'ın camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:24 Kaynak: DHA

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