Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geldi
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geld.Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Kısıklı
'daki evinden çıkarak Çamlıca
Camii'ne geld.
Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan'ın camide Miraç Kandili
dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:24 Kaynak: DHA
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